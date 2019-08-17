السودان... "الحرية والتغيير" تؤكد التمسك بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام 

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الأصم، في كلمة عقب التوقيع على اتفاق سياسي مع المجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية، "نؤكد تمسك قوى الحرية والتغيير بإجراء التحقيق المستقل والعادل والموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكافة الأحداث التي صاحبت الثورة".

ووقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي المعارضة، رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية، تنظمان مرحلة انتقالية، تستمر لثلاث سنوات.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة لقيادة البلاد، يتقاسم الجيش والمدنيين رئاسته لمدة 39 شهر، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، تليها شخصية مدنية لمدة الـ 18 شهرا المتبقية.

وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلاً.