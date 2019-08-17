عون: المصالحة التي حصلت في بعبدا لن تهتز بالرغم من الاختلاف السياسي

وأشار عون أن الاختلاف السياسي في لبنان هو طبيعي وذلك بسبب النظام الديمقراطي ولكن هذا لن يبني اختلافا على الوطن.
ولفت عون إلى أن "الإنسان يغتني في حق الاختلاف الذي يتيح المجال للاغتناء المتبادل والالتقاء على ما هو صح والابتعاد عما هو خطأ".
وأضاف قائلا "أننا جميعنا مدعوون لنضافر جهودنا مع بعضنا البعض والاتفاق على إعمار لبنان".
وأعرب الرئيس عون عن سعادته لوجوده في الشوف وبيت الدين، قائلا: "أنا سعيد أيضا لأننا تمكنا من أن نخرج من الحادث المؤسف الذي حصل في قبرشمون"، جازما أنه "يعز علينا كثيرا ما حدث. وقد سعينا كثيرا لازالة آثاره الجارحة التي نتطلع الى ان تزول كليا في وقت قصير".
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