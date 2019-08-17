زعيم "أنصار الله" يخرج عن صمته بشأن أحداث عدن

وقال زعيم أنصار الله في كلمة متلفزة: إن "المصلحة الحقيقية لأبناء بلدنا هي في الاستقلال التام والتآخي والتعاون والابتعاد عن التعاون مع المعتدين على أبناء شعبنا هو عار وانسلاخ عن الكرامة الإنسانية".

وأضاف، أن "سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات العاصمة المؤقتة في عدن بأنها مؤامرة من التحالف العربي بقيادة السعودية".

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وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في عدن محطة من محطات مرتبطة بمؤامرات تحالف العدوان على اليمن"، مؤكدا أن "المجلس الانتقالي، وحزب الإصلاح، و[الرئيس اليمني] عبد ربه منصور هادي هم نماذج من القوى التي اختارت أن تقف إلى جانب قوى العدوان".

وتابع، "ننصح الفئات العميلة أن تراجع حساباتها، وننصح المجلس الانتقالي في عدن أن لا يفرح بما توهم أنه إنجاز له".

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وكان نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، قد نفى في حديث لإذاعة "مونت كارلو" الدولية اليوم السبت، أن تكون هناك عملية انسحاب بل أن ما يحدث يأتي في إطار التفاهمات، مع قيادة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، على لجنة مشتركة بقيادتها للإشراف على بعض المواقع الخدمية في المدينة.

واعتبر هيثم "أن الانسحاب كمصطلح غير موجود، وما يحدث يأتي في إطار التفاهمات مع قيادة التحالف العربي، وهذه التفاهمات تصب دائما في خدمة المواطنين. وحاليا تم الاتفاق على أن تكون هناك لجنة فنية مشتركة لإدارة المنشئات الخدمية، كالبنك المركزي والمستشفى والمجمع القضائي، هذه المنشئات تعتبر خدماتية بالنسبة للمواطنين وبالتالي لا خلاف حولها وعملية تأمينها ستكون مشتركة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف بقيادة السعودية لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن في اتجاه الحكومة الشرعية".

وكانت وكالة الأنباء السعودية، ذكرت أن قوات المجلس الانتقالي بدأت، السبت، باشراف التحالف سحب عناصرها من مقرات الحكومة اليمنية في عدن التي سيطرت عليها قبل أيام، والعودة إلى مواقعها السابقة.