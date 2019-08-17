المهدي يصف التوقيع على الاتفاق بـ"العبور نحو الحكم المدني"

وقال المهدي، خلال كلمه له ألقاها أثناء الاحتفال بقاعة الصداقة التي شهدت توقيع وثائق الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إن "اليوم يوم عبور السودان للحكم المدني والتحول الديمقراطي ولتحقيق السلام".

وطالب بعدم إقصاء أي طرف من المرحلة المقبلة للتحول الديمقراطي، مؤكدا أن السلام وإجراء انتخابات ديمقراطية من أولويات المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس حزب الأمة القومي على دور المرأة في الثورة السودانية.

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ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم اليوم السبت، رسميا على الاتفاق الانتقالي، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع ممثلا لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي، وشهد على التوقيع رئيس المفوضية الإفريقية.