السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس بدلا من الفريق مميش

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية.
كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
والفريق مهاب مميش تم تعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس بدرجة وزير في 12 أغسطس/ آب 2012، كما تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس في 30 أبريل/ نيسان 2017.
وقناة السويس هي أسرع ممر مائي يربط بيم آسيا وأوروبا، كما أنها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية الحكومية لمصر.
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