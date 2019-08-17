الإمارات تؤكد دعمها للانتقال السلمي في السودان

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ابوظبي: أكدت الإمارات السبت أنها "داعمة" للانتقال السلمي للسطات في السودان الذي يدخل حيز التنفيذ السبت، مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل الوصول إلى "سودان مزدهر ومستقل".

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر أن بلاده "متشجعة من التطورات في السودان وداعمة للانتقال الدستوري والسلمي".

ويحتفل السودان السبت ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.