وزير الطاقة السعودي: استهداف حقل الشيبة عمل إرهابي جبان

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"الخليج 365" من الرياض: دانت السعودية بشدة على لسان وزير الطاقة خالد الفالح الاعتداء الحوثي على حقل الشيبة للغاز، معتبرة اياه لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، ويمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح، جاء فيه: "عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار "درون " مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد".

وأكّد الوزير أن "إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي".

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وشدد الوزير الفالح بأن المملكة "تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان"، وتؤكد أن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "يبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

وقالت شركة أرامكو السعودية في بيان يوم السبت إن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق محدود في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة ولم يؤثر الأمر في إمدادات النفط الخام.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قالت في وقت سابق يوم السبت إنها استهدفت حقل الشيبة النفطي بشرق المملكة.