شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تعلن دعم إرادة السودانيين عقب توقيع الإعلان الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخارجية السعودية دعم إرادة السودانيين، ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر، صورة تشير إلى دعمها لخطوة التوقيع النهائى على الإعلان الدستورى بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير السودانية اليوم السبت.

وشهدت العاصمة الخرطوم اليوم، حفل توقيع وثيقة الاعلان الدستورى، بين المجلس الانتقالى وقوى التغيير تمهد لمرحلة انتقالية جديدة تمتد لـ 39 شهر وتسليم الحكم لمجلس سيادة مكون من الطرفين تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. وحضر الحفل العديد من الوفود ورؤساء الدول العربية والافريقية والمنظمات الدولية.