شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب باتفاق المجلس العسكرى السودانى وقوى الحرية والتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت ، عن ترحيب بلاده بتوقيع المجلس العسكرى الحاكم فى السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الاتفاق الانتقالى الذى يطلق مرحلة جديدة فى السودان الشقيق.

وأكد الصفدى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن المملكة ستبقى إلى جانب السودان فى جهودهم لتجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل المشرق الذى ينشدون ويستحقون، متمنيا تحقيق أمنيات الشعب السودانى الشقيق فى تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.