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الأردن يرحب باتفاق المجلس العسكرى السودانى وقوى الحرية والتغيير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت ، عن ترحيب بلاده بتوقيع المجلس العسكرى الحاكم فى السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الاتفاق الانتقالى الذى يطلق مرحلة جديدة فى السودان الشقيق.

وأكد الصفدى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن المملكة ستبقى إلى جانب السودان فى جهودهم لتجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل المشرق الذى ينشدون ويستحقون، متمنيا تحقيق أمنيات الشعب السودانى الشقيق فى تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.

 

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