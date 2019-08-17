شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال بناء أكاديمية الباجى قايد السبسى للدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم أعمال بناء "أكاديمية الباجى قايد السبسى للدبلوماسية والعلاقات الدولية"، التى كان الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى قد أشرف على وضع حجر أساسها ، يوم 3 مايو الماضى تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطنى للدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان لها اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون التونسي - الصيني الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتهدف هذه الأكاديمية التي تضم عدة أقسام إلى تخريج دبلوماسيين تونسيين وأجانب من مستوى عال ، ومواكبين لمستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الحديثة.

يذكر انه تم إقرار تسمية الأكاديمية على اسم الرئيس التونسي الراحل خلال اشراف محمد الناصر رئيس الجمهورية المؤقت على اختتام فعاليات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، يوم 2 أغسطس الجاري.

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