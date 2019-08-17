الصادق المهدى: الشعب السودانى سيظل حارسا لثورته واتفاقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب الأمة السودانى، الصادق المهدى، أن الشعب السودانى سيظل حارسا لثورته واتفاقه، من أجل تحقيق التحول الديمقراطي، احتكاما لإرادة الشعب.

وقال المهدي، في كلمته اليوم /السبت/ عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، إن المرحلة القادمة لن يكون فيها أي إقصاء، وسيفتح الباب للجميع للمشاركة في عرس السودان ونصرته.

وأضاف أن التحول الديمقراطي ستقوده شراكة بين القوى المدنية، وأن هذه المرحلة تضبطها شراكة مؤسسية، مدنية عسكرية، تقوم على ميثاق شرف يلتزم به الجميع حتى نعبر إلى الانتخابات الحرة.

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