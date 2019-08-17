تشاووش أوغلو يدعو لتبني موقف مبدئي لوقف اشتباكات ليبيا

أنقرة/ الخليج 365
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، المجتمع الدولي إلى التحلي بموقف مبدئي لوقف الاشتباكات في ليبيا.
جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، عقب لقائه نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال تشاووش أوغلو: "لقد أكدنا خلال لقائنا مع نظيري الليبي الطاهر سيالة، على أهمية حل المسألة الليبية بطرق سلمية".
وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي، التحلي بموقف مبدئي، من أجل وقف الاشتباكات في ليبيا".
يشار أن تشاووش أوغلو، حضر في الخرطوم، مراسم توقيع الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي.
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