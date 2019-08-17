السودان.. بدء مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية

الخرطوم /الخليج 365

بدأت في العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت، مراسم حفل توقيع الإعلان الدستوري والسياسي بشأن الفترة الانتقالية، السبت، بحضور إقليمي ودولي.

وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني، وفق مراسل الخليج 365.

ووصل الخرطوم ممثلين عن عدد من الدول للمشاركة في احتفال التوقيع، بينهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

# يتبع



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