الخارجية: #المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره

صحيفة الخليج الالكترونية

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عبر حسابه على موقع “تويتر” اتفاق السودان بأنه اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً، وأنه سوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

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وأضاف الجبير أن المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الاطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة أثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج، وأن المملكة تتطلع أن يعمل السودانيين على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره.

وأكد الجبير أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.