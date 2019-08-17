إصابة 14 وإخلاء 80 آخرين إثر حريق فندق بـ #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في غرفة نوم بفندق مكون من 6 أدوار. Advertisements وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه نتج عن الحريق إصابة 13 شخصاً تم علاجهم بالموقع. وأضافت أنه تم نقل شخص للمستشفى لتلقي العلاج، وإخلاء 80 شخصاً من الفندق، صحتهم جيدة.

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