الحج توضح ملابسات “كيس حصى الجمرات”

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه خلال وجود ضيوف الوزارة بمزدلفة، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات وعليها ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللبس. Advertisements وعرض الشيخ يوسف استس ضيف وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام والمحاضر بندوة الحج الكبرى في دورتها الـ44 أن يقوم بتسجيل فيديو لإيضاح ذلك. وقد بدأت الوزارة مساء يوم 9 من ذي الحجة بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، والتوجيه بتصحيح الوضع فوراً وتحري الدقة.

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