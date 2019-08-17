“الفالح”: حريق حقل الشيبة ناتج عن اعتداء بطائرات درون مفخخة.. وخلف أضرارًا محدودة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي لاعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون” مفخخة، وذلك عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت.

وأوضح أن الحادث أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

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وأكد الفالح أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر بهذا العمل الإرهابي، مشدداً على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وكانت شركة “أرامكو السعودية” قد أكدت أن فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، مؤكدةً أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.