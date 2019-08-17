- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نشرت وزارة الخدمة المدنية عداداً تنازلياً بالوقت المتبقي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، والمقرر الإعلان عنها بعد 127 يوماً تقريباً.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان أنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.
وستدخل لائحة الوظائف التعليمية حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام 1441هـ؛ وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء -الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي (هنا).
وكذلك يمكن معرفة سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #الخدمة_المدنية توضح الوقت المتبقي لموعد تطبيق لائحة #الوظائف_التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.