الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا حقل ومصفاة الشيبة شرق السعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية عبر قناة المسيرة التابعة لها يوم السبت إنها هاجمت منشآت نفطية في الشيبة بالسعودية بعشر طائرات مسيرة.

ولم يصدر تأكيد أو تعليق سعودي حتى الآن.

ونقلت قناة المسيرة عن متحدث عسكري أن من بين أهداف الهجوم مصفاة ومخزونا نفطيا، دون ذكر موعد شن الهجوم.

ويقع حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو السعودية في شرق السعودية وقرب الحدود مع الإمارات.

وصعد الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق اليمن كثيفة السكان، هجماتهم على أهداف داخل السعودية على مدى الشهور الماضية.

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وفي المقابل استهدف التحالف الذي تقوده السعودية مواقع عسكرية للحوثيين لا سيما في محيط صنعاء.

وتعقد الهجمات جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب بقيادة السعودية والإمارات في اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون من السلطة في صنعاء.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.