- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الان تتابع شاهد: جناح «الجاحظ» جذب اعداداً كبيرة من زوار سوق عكاظ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
افتتح موسم الطائف يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، “جناح الجاحظ” في قلب سوق عكاظ، والذي يضم مجموعة من الانشطة والزوايا والفعاليات، التي تستعرض سيرة وحياة وعلوم ومؤلفات واحد من أهم علماء العرب، الذي توفي عام 255 للهجرة، وترك أثراً وثروة علمية وادبية في مختلف المجالات.
شهد جناح الجاحظ إقبالاً كبيراً لفت الأنظار، في اول ايام افتتاحه، وجذبت الزوايا المبتكرة والعروض الإبداعية الحضور، وخاصة مسرح الطفل، وسينما الأطفال، وزاوية الالعاب عن طريق ارتداء النظارات ثلاثية الأبعاد، ليعيش الزوار وخاصة الاطفال تجربة ممتعة وثرية.
يقدم المعرض العلوم والمعارف في قالب ترفيهي، حيث يقدم الأطفال على المسرح مشهداً تمثيلياً يحكي بعض تفاصيل حياة الجاحظ، وتستعرض سينما الأطفال لحظات مهمة في حياة العالم وهو يقوم بالتدوين والكتابة، مع عرض لمساهماته في مجال الأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة وغيرها، بالإضافة لأهم مؤلفاته مع التركيز على كتاب “الحيوان” الذي يعد موسوعة علمية، ونموذجاً يحتذى في مجال البحث العلمي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: جناح «الجاحظ» جذب اعداداً كبيرة من زوار سوق عكاظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.