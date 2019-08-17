السعودية تعلن رسميا تعرض بعض منشآتها الحيوية لهجمات جوية

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الوزير المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنه "عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة، ودون أي إصابات بشرية، ولله الحمد، مؤكدا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي".

وشدد الفالح بأن "المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها".

كما أكد وزير الطاقة السعودي أن "هذا الاستهداف يعتبر لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران".

​وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله: "سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

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وجددت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

بدوره، قال مصدر سعودي، ان هجوما بطائرة بدون طيار شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على حقل نفط في شرق السعودية تسبب في حريق بسيط في مصنع للغاز لكن لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

وقال المصدر، حسب وكالة "رويترز"، إن "الهجوم على حقل شيبة النفطي نفّذ على الأرجح بثلاث طائرات بدون طيار"، مضيفا أنه "لم يتسبب في خسائر بشرية وأن الحريق قد تم إخماده".

كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن "فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود، وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، مشيرة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حال توفرها"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.