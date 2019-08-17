العراق يعلن ارتفاع إنتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز مقارنة بالعام الماضي

بغداد- سبوتنيك وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "إنتاج البنزين قد شهد زيادة يومية بلغت أكثر من 3 ملايين لتر باليوم من هذه المادة، تم إضافتها إلى إنتاج العام الماضي، ليرتفع بذلك المعدل اليومي إلى

14.293 مليون لتر باليوم، بعد أن كان إنتاج العام الماضي يبلغ نحو 11.485 مليون لتر باليوم".

وأضافت أن إنتاج وقود زيت الغاز (الكاز) قد شهد أيضا أرتفاعا ملحوظا زاد قرابة 4 ملايين لتر باليوم مقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي، ليرتفع بذلك إلى 11.228 مليون لتر باليوم، بعد أن كان معدل إنتاج العام الماضي يقترب من 7.836 مليون لتر باليوم".