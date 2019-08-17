6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينما طرأ تراجع خطير على صحة الأسيرين المريضين بالسرطان حذيفة حلبية، وأحمد غنام.

وأوضح المركز أن الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاما) من القدس المحتلة، يعتبر أقدم الأسرى المضربين، ويخوض إضرابا منذ 47 يوماً، وهو معتقل إداري منذ يونيو العام الماضي، ويعاني من ظروف صحية سيئة، نتيجة إصابة سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة.

وأضاف أن إدارة السجون نقلت "حلبية" إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحى بشكل كبير، حيث بدأ يصاب بتشنجات في كل أنحاء جسده، وضيق في التنفس، ونقص وزنه 18 كيلو جراما، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ويتنقل على كرسي متحرك، ومصاب بدوار دائم وشديد، ولا يستطيع النوم وهناك خطورة حقيقية على حياته.

بينما يتعرض الأسير المصاب بمرض السرطان في الدم أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل إلى خطر حقيقي على حياته، خاصة أنه يعاني من ضعف المناعة، وتم نقله مؤخرًا إلى المستشفى بعد تراجع وضعه الصحي بشكل كبير، وهبطت نسبة السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في أنحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص وزنه 16 كيلو جراما، ولا يستطيع الوقوف.

والأسير غنام متزوج ولديه طفلان ويخوض إضرابا عن الطعام منذ 34 يوماً متواصلة، بعد إصدار قرار إداري بحقه، وهو أسير سابق أمضى 9 سنوات في السجون، وأعيد اعتقاله في 28 يونيو 2019، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام احتجاجاً على القرار دون تهمة أو محاكمة.

وأشار المركز إلى أن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46 عامًا) من مدينة جنين يواصل إضرابه المفتوح منذ 17 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه، وكان أعيد اعتقاله في فبراير الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاما في سجون الاحتلال.

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كذلك يخوض الأسير اسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس إضرابا عن الطعام منذ 24 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وتم عزله في زنازين النقب، وهو أسير سابق أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم تحويله للاعتقال الإداري.

بينما يخوض الأسير سلطان أحمد خلف (38 عاماً)، من جنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 30 يوماً بعد إصدار أمر إداري بحقه، وكان أعيد اعتقاله في 8 يوليو 2019، وسبق أن قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في سجن "مجدو".

كما يواصل الأسير وجدي عاطف العواودة (20 عاماً) من الخليل إضرابه المفتوح لليوم التاسع عشر على التوالي ضد اعتقاله الإداري، واحتجاجاً على مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال بتقديم العلاج اللازم له، ويحتاج إلى عملية إزالة بلاتين من منطقة الحوض، لأن بقاءه لفترة طويلة سيؤثر على نموه، إضافة لعملية في أنفه الذي كسر خلال الاعتقال، وقام الاحتلال بعزله في سجن النقب.

وبين "الأشقر" أن 49 أسيراً في عدة سجون يواصلون الإضراب التضامني مع الأسرى المضربين للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة، فيما هدد الأسرى بتوسيع رقعة التضامن وانضمام أفواج جديدة للإضراب في حال استمر الاحتلال في تجاه لمطالب الأسرى المضربين.

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