دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بحضور الجبير.. السودان يستعد لتوقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى التغيير

تستعد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، لتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، فيما يخص نقل السلطة في البلاد، بحضور وفود عربية وأجنبية، بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وستخصص الشهور الستة الأولى من الفترة الانتقالية لإحلال السلام بين الفصائل المسلحة في السودان، حسبما ورد في بنود الاتفاق.

وقامت السلطات السودانية بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي وسط العاصمة، ويقام حفل توقيع الاتفاق في قاعة تطل على نهر النيل.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن قاعة الصداقة، ستستضيف مؤتمرًا صحفيًا اليوم، عقب مراسم حفل التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية بقاعة (أركويت)، يتحدث فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والمبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات والوسيط الإثيوبي محمود درير، ورئيس اللجنة السياسة بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، والدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، والدعوة موجهة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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وأضافت (سونا) أن برنامج الاحتفال سيبدأ في الواحدة ظهر اليوم السبت بعزف السلام الجمهوري، ومن ثم الاستماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم، ويلي ذلك كلمة لرئيس اللجنة العليا للاحتفال وعرض بانوراما الثورة وبعد ذلك تتم الفقرة الرئيسة وهي التوقيع على الوثائق الانتقالية، ومن ثم الاستماع إلى أغنية وطنية بصوت الفنان صلاح بن البادية.

ويعقب ذلك كلمة رئيس الوساطة الإفريقية البروفيسور محمد الحسن ولد لبات، وكلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وكلمة رئيس الوزراء المصري ممثل الاتحاد الإفريقي، ومن ثم كلمة رئيس الإيجاد وتليها كلمة قوى إعلان الحرية والتغيير ومن ثم فقرة التكريم، ويختتم الاحتفال بكلمة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق، أعلن في وقت سابق، وصول كل من: موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أونانغا، ووكيل وزارة الخارجية العمانية الشيخ خليفة الحارثي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية، أنه من المتوقع وصول الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، و وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة.