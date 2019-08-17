بعد قليل.. التوقيع على الوثيقة الدستورية في السودان

يوقع المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد قليل، على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.
ووصل عدد من الوفود الدولية لقاعة الصداقة لحضور التوقيع على الاتفاق السياسي، ويحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيدًا من الحرية والازدهار الاقتصادي.
وخلال حفل سيقام في قاعة تطلّ على نهر النيل، سيوقّع قادة المجلس العسكري وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهرا.
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