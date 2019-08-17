الوسيط الأفريقى بالسودان: الاتفاق السودانى يؤكد قدرة أفريقيا على حل مشكلاتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس لجنة الوساطة الأفريقية فى السودان محمد الحسن ولد لبات، أن الاتفاق السودانى يؤكد أن أفريقيا قادرة على حل مشكلاتها بنفسها.

وقال ولد لبات، في كلمته اليوم السبت عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين، إن الوساطة الأفريقية جاءت تعبيرا عن مبدأ تمسك أفريقيا بحل مشاكلها بعيدا عن أي تدخل، لافتا إلى أن القارة مُصرة على الحفاظ على استقلالها وسيادة دولها وشعوبها.

وأضاف أن حفل التوقيع اليوم هو نتيجة لإرادة الشعب السوداني والمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مهنأ الشعب السوداني وأفريقيا، شاكرا كل أصدقاء السودان.

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