شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: هجوم الحوثيين على حقل نفط يستهدف تعطيل إمدادات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودى إن هجوم جماعة الحوثى اليمنية المتحالفة مع إيران بطائرات مسيرة على حقل نفط سعودى اليوم السبت يستهدف تعطيل إمدادات النفط العالمية. وأضاف الفالح "هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم".

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