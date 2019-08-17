شكرا لقرائتكم خبر عن حريق فندق يُصيب 14 ويخلي 80 آخرين بالطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في غرفة نوم بفندق مكون من 6 أدوار. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه نتج عن الحريق إصابة 13 شخصاً تم علاجهم بالموقع. وأضافت أنه تم نقل شخص للمستشفى لتلقي العلاج، وإخلاء 80 شخصاً من الفندق، صحتهم جيدة. Advertisements

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