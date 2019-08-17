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أول لقاء رسمي بين تركيا والسودان منذ عزل البشير

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الاجتماع جرى عقده في القصر الرئاسي، في إطار زيارة يجريها الوزير التركي، لحضور مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" النهائي.

© AFP 2019 / ADEM ALTAN

وهنأ تشاووش أوغلو، في تغريدة له على "تويتر"، جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة.

وأشاد الوزير التركي بـ"روح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات"، مؤكدا مواصلة بلاده تقديم الدعم للسودان حكومة وشعبا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في البلد الشقيق.

كما هنأ تشاووش أوغلو، وكيل وزارة الخارجية السوداني عمر فضل محمد، خلال لقاء جمعهما في الخرطوم، بمناسبة "الاتفاق السياسي"، معربا عن استعداد تركيا لدعم مشاريع التعاون مع الحكومة الجديدة.

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والتقى تشاووش أوغلو مع رجال أعمال أتراك وممثلي منظمات مدنية تركية، على مأدبة عشاء أقيمت في مقر سفارة أنقرة لدى الخرطوم.

ووصل تشاووش أوغلو، أمس الجمعة، إلى الخرطوم، لحضور مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الأفريقي. واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

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