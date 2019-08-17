فيديو.. محتجون يقتحمون مقر "لجنة الوساطة الجزائرية" ويرفضون تمثيلها للحراك

وتداول رواد التواصل الاجتماع فيديو يظهر اقتحام عدد من الشباب مقر لجنة الحوار والوساطة بالعاصمة الجزائرية للتعبير عن رفضهم لاستمرار عمل فريق اللجنة، بمبرر أنه يدعم خطط الحوار برؤية الحكومة الحالية، مطالبين بـ"وقف مسعى الوساطة، والعودة إلى الشعب السيد وصاحب الكلمة"، بحسب تعبير المحتحجين.

هذا وأيد البعض الخطوة بحجة أن أعضاء اللجنة لا يمثلون الحراك الشعبي ولا ينطقون باسمه، مؤكدين أن ممثلي الحراك مازالوا يشاركون في المظاهرات حتى تحقيق مطالب الحراك.

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ومن جهة أحرى استنكر البعض الخطوة، مشيرين إلى أن المتحجين، الذي اقتحموا المقر يخدمون مصالح أطراف معينة.

يذكر أن لجنة الحوار والوساطة الجزائرية تعقد اليوم اجتماعا يخص توزيع دعوات المشاركة في جلسات الحوار الوطني، لشخشصيات وناشطين في الحراك الشعبي.