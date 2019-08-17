بيان من أرامكو عقب إعلان "أنصار الله" استهدافها بالطائرات

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وأكدت الشركة، في بيان لها، أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، مشيرة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حال توفرها"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية

وقالت، إنه لا إصابات ولا تعطيل للعمليات النفطية في المنشأة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله: "سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

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وجددت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

بدوره، قال مصدر سعودي، ان هجوما بطائرة بدون طيار شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على حقل نفط في شرق السعودية تسبب في حريق بسيط في مصنع للغاز لكن لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

وقال المصدر، حسب وكالة "رويترز"، إن "الهجوم على حقل شيبة النفطي نفّذ على الأرجح بثلاث طائرات بدون طيار"، مضيفا أنه "لم يتسبب في خسائر بشرية وأن الحريق قد تم إخماده".