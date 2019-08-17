لابد من التحرك الجاد.. رسالة من "أنصار الله" إلى "حزب الله"

وقال المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان له بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006: إن "حزب الله مثل بجهاده وحكمته وتحركه وتضحياته نموذجا مشرفا لكل شعوب الأمة، مشيرا إلى أنه أثبت أن التحرك في مواجهة أعداء الأمة له ثمرته وفاعليته وأثره الكبير في حفظ الدين وتحرير الأوطان"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وتابع قائلا: "أثبت حزب الله أنه لا كرامة ولا عزة ولا استقلال من الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية إلا بالتحرك الجاد والواعي للجهاد في سبيل الله والدفاع عن مقدسات الأمة".

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله، "شكر الشعب اليمني وتقديره وإعزازه لزعيم حزب الله حسن نصر الله على مواقفه الشجاعة وتضامنه مع الشعب اليمني المظلوم".