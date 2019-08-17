بالفيديو... مشاجرة عند مدخل ناد ليلي تنتهي بإطلاق نار بدم بارد

ويظهر مقطع الفيديو شابان وهما يعتديان على صاحب ناد ليلي، حيث يقوم أحدهم بإطلاق النار على القدمية ويلقيه أرضا.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغا ورد فجر اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخصين من ذوي الأسبقيات الجرمية بالاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص أثناء وجوده في منطقة الصويفية وقيام أحدهما بإطلاق عدة عيارات نارية على قدميه إثر خلافات سابقة بينهم وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الناطق الإعلامي ان فريق تحقيقي من إدارة البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية والبحث عن مطلق النار ومن معه حيث تمكنوا من القاء القبض على مطلق النار وبوشر التحقيق معه فيما البحث جارٍ عن الشخص الاخر الذي كان برفقته. وفقا لموقع "الرأي". الأردنية.