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طائرة إسرائيلية تخرق أجواء لبنان وتلقي مواد قابلة للاشتعال

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طائرة استطلاع إسرائيلية... أرشيفية دبي - بواسطة محمد فارس © Other-nna طائرة استطلاع إسرائيلية... أرشيفية خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية، الجمعة، الأجواء اللبنانية من فوق منطقة بنت جبيل، واتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة.

ووفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد نجم عن إلقاء المواد القابلة للاشتعال حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا، قضاء مرجعيون، وامتدت النيران الى الجهة المقابلة من الحدود.

وأسفر الحريق عن انفجار 15 لغما أرضيا من مخلفات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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