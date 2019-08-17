أمين عام "التعاون الإسلامى" يصل الخرطوم لحضور احتفال توقيع المرحلة الانتقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى العاصمة السودانية (الخرطوم) للمشاركة فى حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، المقرر فى وقت لاحق اليوم السبت.

وأعربت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - عن أملها في أن يتجاوز السودان المرحلة الراهنة إلى مرحلة الاستقرار والازدهار، وتحقيق تطلعات شعبه، مؤكدة دعمها الكامل لجمهورية السودان.

ومن المقرر، أن يوقع المجلس العسكري و(الحرية والتغيير) والوسطاء الأفارقة وشهود دوليون وإقليميون من عدة دول على وثائق الاتفاق بين المجلس العسكري و(الحرية والتغيير) الذي سيتم بمقتضاه تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا (6 مدنيين و5 عسكريين) ليُعلن بعد غد حل المجلس العسكري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم، يوم الإثنين المقبل، ويعقد أول اجتماع له إيذانا بتسلمه السلطة، ويوم الثلاثاء يُعين المجلس رئيس الوزراء، علما بأن قوى (الحرية والتغيير) يحق لها منفردة اختياره، وقد توافقت على الخبير الاقتصادي العالمي عبد الله حمدوك، المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل.

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