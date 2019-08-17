اليمن.. برلمانيون يطالبون بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في التحالف

اليمن / عبد الله أحمد/ الاناضول



طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.



وحمل تسعة من أبرز النواب اليمنيين، في بيان مشترك، السبت، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن (جنوب) باعتبارها من يقود التحالف العربي.



وشددوا على ضرورة تحمل هادي ونائبه مسئولياتهم الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن.

وطالب النواب التسعة رئيس الجمهورية "باستخدام صلاحياته بالاستغناء عن دولة الامارات العربية المتحدة من استمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربية وخروج قواتها من كافة اراضي الجمهورية اليمنية".

كما طالبوه برفض كافة الاجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم باي حال من الاحوال باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين.

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وقال النواب إن على الحكومة اليمنية تحمل كافة مسئولياتها التنفيذية تجاه ما هو حاصل في عدن.

وحمل البيان جملة من المطالب أهمها: توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطأ مع الانقلاب في عدن، ومطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة دعوة المجلس للانعقاد في المناطق المحررّة في اسرع وقت ممكن ليتحمل مسئولياته ووجباته الدستورية.



ودعا النواب اليمنيون كل مؤسسات الدولة السيادية (الرئاسة والحكومة والبرلمان) لممارسة مهامهم ومسئولياتهم المناطة بهم دستورا وقانونا من داخل الاراضي اليمنية المحررّة.



وأكدوا على ضرورة إلزام سفراء الجمهورية اليمنية في الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وفي غيرها من الدول باتخاذ كافة الاجراءات لإدانة الانقلاب في عدن.



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