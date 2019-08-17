السودان يعلن اسم وزير الدفاع في المجلس السيادي

وكشف الكباشي عن اختيار 5 من أعضاء المجلس الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي المزمع إعلان تشكيله يوم غد الأحد، بحسب موقع "العين الإخبارية".

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وتابع الكباشي بأن أعضاء المجلس السيادي من طرف المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأس مجلس الحكم الانتقالي في الـ21 شهراً الأولى؛ هم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر.

ولفت الكباشي إلى أن المجلس العسكري اختار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة السودانية الجديدة.

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ويشهد السودان، اليوم السبت 17 أغسطس/آب الجاري، حدثا تاريخيا، حيث يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.

ووقعت اضطرابات متواصلة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.