هواوي تؤجل موعد إطلاق هاتفها القابل للطي "Mate X"

كتب - عاصم الأنصاري:
أجلت شركة هواوي الصينية، موعد طرح هاتفها القابل للطي إلى شهر نوفمبر المقبل، بعد أن حددت سابقًا شهر سبتمبر كموعد للإطلاق.
وتؤكد الشركة الصينية أن إطلاق هاتفها القابل للطي "Mate X" سيكون قبل نهاية العام الجاري.
ووفق ما ذكر موقع "techradar"، أجرت "هواوي" تعديلات على آلية الطي في الهاتف لتصبح أفضل، مع التأكيد على أنها لن تصنع من الألياف الكربونية كما كانت تذكر الشائعات.
كما أن "Mate X" سيمتلك المزيد من شاشات العرض، من خلال تبديل الغطاء الخلفي الفولاذي الحالي بظهر زجاجي ، ويمكن أن تصبح الأسطح الزجاجية شاشات قابلة للاستخدام.
وأضافت "هواوي" تغيير في الإصدار النهائي، وهو زر القفل الأقل حجماً الذي يتم تشغيله عند وضع الهاتف في وضع مسطح.
وحاول مهندسو الشركة، تخفيض وزن الهاتف بنحو 20 جرام، عبر استبدال الغطاء الخلفي بالألومنيوم بدلاً من الفولاذ، إلا أنه كان أقل متانة عند الاستخدام الطويل.
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