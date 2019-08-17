شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية: وزير خارجية إيران يزور الكويت اليوم ويلتقى نظيره الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت جريدة الأنباء الكويتية زيارة وزير خارجية إيران اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات.

وقالت الصحيفة "علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيصل إلى البلاد في زيارة رسمية يبحث خلالها التطورات الجارية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين."

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من جانبه قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح، إن زيارة ظريف للكويت تأتي في سياق مواصلة المشاورات الإقليمية، مضيفاً أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي خلال الزيارة نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين ويبحث معهم القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، ان ظريف سيغادر الكويت غدًا الأحد عائدا إلى طهران في ختام زيارته.