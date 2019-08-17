نصر الله يهدد إسرائيل: إن دخلتم لبنان سيرى العالم تدمير ألويتكم في بث مباشر

وفي كلمة له في الذكرى الـ 13 لنصر لبنان الاستراتيجي في عدوان يوليو/تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أمس الجمعة، أكد نصر الله أن إسرائيل كانت ستكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلتها إلى الحرب. وذلك وفقا لقناة "الميادين".

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