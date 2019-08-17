شكرا لقرائتكم خبر عن لغز اختفاء رضيع من مستشفى فى السعودية يثير الجدل والصحة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار لغز اختفاء رضيع من غرفة والدته بمستشفى بالمملكة العربية السعودية فى بريدة بالقصيم الجدل، فيما تدخلت وزارة الصحة، وأكدت صحة القصيم واقعة اختفاء رضيع من مستشفى الولادة والأطفال في مدينة بريدة.

وبحسب صحيفة عكاظ، جاء في بيان نشرته صحة القصيم على موقعها الرسمي: "أن الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة أمس الجمعة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة".

وأوضحت أن اختفاء الطفل حدث أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة.

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وأشارت إلى أنه تم على الفور تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق بالقضية.

وأكدت أن المستشفى اتخذت الإجراءات والتدابير الأمنية بمثل هذه الحالات، والمتابعة مع الجهات الأمنية."

والرضيع سعودي الجنسية كان مع مرافقة داخل غرفة العناية المركزة التي ترقد فيها والدته إثر الولادة، ودخلت المرافقة دورة المياه وعند خروجها تفاجأت باختفاء الرضيع.

ورجحت مصادر للصحيفة أن عملية الاختطاف تمت بواسطة امرأة أوقفت مركبتها بالقرب من بوابة طوارئ المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تتابع الحادثة بمختلف الوسائل ومنها كاميرات المستشفى الخارجية.