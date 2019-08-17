شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. نقل حجاج أوروبا وأمريكا من مشعر منى إلى الحرم مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبقت السعودية للمرة الأولى تجرية نقل حجاج أوروبا وأمريكا مجانا، ونفذت المبادرة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، والتى تعد الأولى من نوعها في موسم حج هذا العام، لنقل الحجاج مجانا من مشعر منى إلى الحرم، ومن ثم العودة مجددا يومي الـ10 و الـ 11 من ذو الحجة لأداء طواف الإفاضة والسعي والرجوع إلى المشعر لإكمال المبيت.

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وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أوضح المهندس عادل قاري المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج مسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أن التجربة طبقت على حجاج أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ قرابة 43 ألف حاج تم نقلهم عبر قرابة 150 حافلة على مدى 30 ساعة عمل متواصلة، بدأت من الواحدة ظهرا يوم الـ10، وانتهت مغرب يوم الـ11؛ أي ثاني أيام العيد.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء على الحاج بإيجاد وسيلة مواصلات مجانية له في ظل صعوبة التنقل أيام العيد من مشعر منى على الحرم والعكس، كما أنها تسهم أيضا في التقليل من الزحام في الحرم، الذي يواكب نزول الحجاج من مشعر منى بعد المبيت، بسبب حرصهم على أداء الطواف يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذو الحجة، وشدد "قاري" على أن التجربة كانت ناجحة بامتياز، ووجدت إشادات كبيرة من الحجاج وروساء مكاتب شئون الحجاج على حد سواء؛ بسبب توفير كثير من الجهد والعناء عليهم خصوصا في أول يومي العيد لأداء طواف الإفاضة.