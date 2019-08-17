شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى يستعرض جهود التحالف فى اليمن مع رئيس النواب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودى، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني. وبحسب وكالة واس السعودية، جرى خلال اللقاء التأكيد على خدمة اليمن وشعبه الشقيق والدعم الأخوي الصادق من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعراض ما بذلته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

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