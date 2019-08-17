رئيس الوزراء الإثيوبى يصل للخرطوم للمشاركة فى احتفالات بدء المرحلة الانتقالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، اليوم السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وتأتى الزيارة للمشاركة فى احتفالات البلاد بتوقيع وثائق المرحلة الانتقالية

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