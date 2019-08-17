شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى اليمن: نثمن دور الإمارات فى جهود معالجة الأحداث بعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر، أن المملكة العربية السعودية تثمن دور الإمارات فى جهود معالجة الأحداث فى مدينة عدن اليمنية.

وكتب آل جابر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت - سلسلة تغريدات على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) قائلا : " تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، وذلك في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار".

وأضاف" إن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي أكدت متانة العلاقات السعودية الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

وأشار آل جابر إلى أن الجهود التي اتخذت من جانب الأطراف كافة لمعالجة أحداث عدن أبرزت وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران، موجها التحية إلى الإعلاميين والناشطين اليمنيين الذين سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وتغليبهم للمصلحة الوطنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن صباح اليوم /السبت/ أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

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