شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الطيران الحربى الإسرائيلى، فجر اليوم السبت، غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلات حربية وطائرات عسكرية إسرائيلية شنت غارتين على موقعين تابعين لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة في وقت سابق أمس.

وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية مجاورة لموقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في حي التفاح شرق مدينة غزة بصاروخين، كما أغارت على ارض زراعية في قرية وادي السلقا بخمسة صواريخ دون الاعلان عن وقوع اصابات في الغارتين.

من جانبه ، قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ان قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال (فدائية) في الضفة الغربية أربكت حسابات الاحتلال وعمقت أزماته الداخلية.

وأضاف برهوم أن المقاومة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، وجوابها سيبقى منسجما تماما مع إمتداد الحالة النضالية والجهادية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء ومع واجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه.

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