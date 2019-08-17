إسرائيل تقصف موقعين لـ"حماس" بغزة

غزة/هاني الشاعر/ الخليج 365-



أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف موقعين، لحركة "حماس"، في قطاع غزة، صباح السبت، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش، في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر:" أغارت مقاتلات حربية وطائرات عسكرية على بنيتيْن إرهابيتيْن تحت أرضيتيْن تابعتيْن لمنظمة حماس في شمال ووسط قطاع غزة، ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".



وفي قطاع غزة، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن القصف استهدف موقعين، الأول في حي التفاح شرقي مدينة غزة (شمال)، والثاني لأرض فارغة، تقع في قرية وادي السَلقا شرقي مدينة دير البلح (وسط القطاع).

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وذكر المراسل أن القصف تسبب في وقوع أضرار مادية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، مساء الجمعة، إن نظام التصدي للصواريخ، المعروف باسم "القبة الحديدية"، قد اعترض صاروخًا واحدًا على الأقل، أُطلق من قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، نشرته قناة "كان" الرسمية، فإن الصاروخ لم يسفر عن "أضرار أو إصابات بشرية".

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.