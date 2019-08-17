الخدمة_المدنية تكشف عن آلية تحديث نقاط الأقدمية في #جدارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية آلية وتوقيت تحديث نقاط الأقدمية الخاصة بالمستفيدين في جدارة.
جاء توضيح الوزارة عبر حسابها بـ”تويتر” خلال ردها على استفسار من إحدى الخريجات حول سبب عدم تحديث نقاط جدارة لديها منذ تخرجها قبل عام.
وقالت الوزارة: “لا تتحدث النقاط إلا عند الدخول على مفاضلات جديدة وفي حال تم ذلك يمكنك الدخول على تاريخ آخر مفاضلة للاطلاع على نقاطك الحديثة”.
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