مصادر: تعليمات بوقف استخدام حاويات النفايات الإلكترونية حتى إشعار آخر

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بصدور تعليمات من وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمحلات والأسواق، بإيقاف استخدام حاويات النفايات الإلكترونية، لحين البت فيها بشكل علمي.

وأوضحت بحسب “المدينة” أن التوجيه أشار إلى وقف استعمال الحاويات الإلكترونية لحين انتهاء فريق عمل مختص بهيئة المواصفات والمقاييس من دراسة الملفات الفنية ووضع آلية لتطبيق اشتراطات السلامة واستيفاء متطلباتها في التركيب والتشغيل من جميع الأطراف ذات الصلة.

وربطت المصادر بين هذا التوجيه وحادِثة وفاة طفل بعد علوق رقبته في حاوية نفايات إلكترونية في أحد المراكز التجارية بالمدينة المنورة قبل أقل من ثلاث سنوات.