- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة من القبض على وافدِين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.
وأوضحت إمارة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء أمس الجمعة، أن توجيه سموه ضمن تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.
وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدِين كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة بالقرب من #العاصمة_المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.